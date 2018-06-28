Бельгийский футболист Лукаку готов сыграть в матче 1/8 финала ЧМ против японцев

Форвард получил повреждение в матче второго тура группового этапа против команды Туниса

ДЕДОВСК /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку полностью восстановился от травмы и готов сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Японии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.

Форвард получил повреждение в матче второго тура группового этапа против команды Туниса (5:2). В этой встрече он сделал дубль и был заменен на 59-й минуте.