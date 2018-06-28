Бельгийский футболист Лукаку готов сыграть в матче 1/8 финала ЧМ против японцев

ДЕДОВСК /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку полностью восстановился от травмы и готов сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Японии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.
Форвард получил повреждение в матче второго тура группового этапа против команды Туниса (5:2). В этой встрече он сделал дубль и был заменен на 59-й минуте.
"Лукаку полностью восстановился от травмы и сегодня провел тренировку в общей группе. Ромелу готов сыграть в матче 1/8 финала против команды Японии", - сказал Мартинес.
"Что касается линии защиты, то и здесь не без хороших новостей. У нас практически полностью восстановились Томас Вермален и Венсан Компани. У первого присутствует небольшая опухоль на глазе, и он сейчас похож на боксера, второй в полном порядке и на боксера не похож. Следующие два дня прояснят ситуацию о том, смогут ли эти ребята сыграть 90 минут против команды Японии", - добавил тренер.
Матч сборных Бельгии и Японии пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск.