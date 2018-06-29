Табарес: сборная Уругвая фокусируется на психологической подготовке перед игрой ЧМ-2018

Тренер уругвайской команды призвал не забывать, что сборная Португалии является действующим чемпионом Европы

"Считаю, что сейчас мы ближе, чем когда бы то ни было, к достижению своих целей. У нас есть определенное спокойствие в подходе к этому матчу, и мы должны создавать возможности для своих игроков. Я должен стараться не думать, что произойдет после матча, это будет другая страница, на статистике и прогнозах мы не фокусируемся, это не имеет никакого значения по ходу матча. Психологическая подготовка и коллективные усилия - вот что мы хотим завтра вынести и продемонстрировать на поле", - сказал Табарес.

Тренер уругвайской команды призвал не забывать, что сборная Португалии является действующим чемпионом Европы. "Сборная Португалии - чемпион Европы, но мы фокусируемся только на играх, мы очень хорошо подготовились к этому матчу. Конечно же, соперник высококачественный, просто не будет, но нет времени думать о разных сценариях, по которым мог бы протекать этот матч. Несмотря на какие-то детали, мы все должны сдерживать свои эмоции и показывать лучшее на поле", - отметил Табарес.

"У португальцев завтра на поле могут быть несколько чемпионов Европы, это говорит о качестве всей команды. Криштиану Роналду обладает отличными данными, к тому же он капитан и лидер сборной Португалии - это дополнительный фактор. Мы все коллективно должны попытаться сдержать и ограничить его", - сказал Табарес. "Мы не думаем, что матч может стать скучным, ведь выйдем на поле, чтобы побеждать, а не для того, чтобы скучать", - добавил он.

Любые сомнения могут вызвать стресс

Табарес отметил, что тренерский штаб сборной Уругвая рассчитывает на каждого игрока в матче с португальцами и не планирует радикально менять концепцию игры. "Любой футболист в любой команде приносит свой опыт на поле - это часть их жизни, их мотивация. Что касается подготовки, то мы делаем все как обычно, нам не нужно что-то чересчур подчеркивать, хотя пара идей относительно соперника у нас, конечно, есть. Думаю, что нам не нужно менять что-то радикально, а после начала матча тренер может влиять только на мелкие детали, любые сомнения могут вызывать только стресс у команды", - сказал главный тренер уругвайской команды.