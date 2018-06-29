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29 июня, 18:54
Групповой этап турнира болельщиков ЧМ-2018 по футболу состоялся в Санкт-Петербурге
Болельщики сборной России по футболу
© Сергей Бобылев/ТАСС
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Лучшими в четырех группах стали сборные России (группа A), Италии (группа B), команда организаторов турнира Russia unites (группа C) и сборная Алжира (группа D)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /Корр. ТАСС Анна Артемова/. Групповой этап международного турнира болельщиков чемпионата мира по футболу состоялся в пятницу на стадионе "Динамо" в Санкт-Петербурге. За выход в плей-офф, который пройдет в субботу, боролись 15 команд, передает корр. ТАСС с места событий.

Лучшими в четырех группах стали сборные России (группа A), Италии (группа B), команда организаторов турнира Russia unites (группа C) и сборная Алжира (группа D).

Также в соревнованиях приняли участие команды болельщиков из Австралии, Камеруна, Кипра, Китая, Марокко, Нигерии, Перу, Египта, Сенегала, Колумбии и сборная мира. Под динамичные сеты иностранных диджеев и танцы чирлидеров любители футбола почти шесть часов играли в футбол.

Футбол ради дружбы

Организацией международного турнира по футболу почти 1,5 года занимался клуб болельщиков сборной России Russia unites при поддержке Российского футбольного союза и Министерства спорта РФ, рассказал ТАСС президент клуба Эдуард Латыпов. Одно из главных условий турнира - отсутствие у игроков профессионального прошлого. Девизом турнира, как и в прошлом году, стал Gentlefan.

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"В этом году состав больше, чем в прошлом году на Кубке конфедераций, когда играли восемь команд. Самое сложное, это провести мероприятие именно в дни чемпионата мира, собрать команды в одном месте. Пока свисток не сигнализирует о начале - волнуешься", - сказал он.

По словам Латыпова, команды собирали и при помощи РФС и через друзей и путем сарафанного радио.

"В мире очень мало фан-клубов именно национальных сборных. Кроме национальных сборных у нас есть своя придумка для тех болельщиков, которые хотят поиграть в футбол, но не могут собрать национальную команду, - это сборная мира. Тут самое главное - мир, дружба, а не профессиональная игра. В прошлом году у нас чилийцы даже без специальной спортивной обуви были, мы им с обувью помогали", - пояснил он.

Танцы, песни и кино

Для футболистов и болельщиков организаторы разработали специальную развлекательную программу, которая включает танцы чирлидеров, выступление барабанщиц, диджеев международного масштаба и рок-звезд.

Как рассказала ТАСС представительница организаторов вечеринки, которая состоится по итогам турнира в субботу, Ярослава, гостей ждет яркое шоу. "В этом году мы уже устраивали карнавал в "Чаплин холле" для футболистов из Бразилии, всем очень понравилось. Завтра для болельщиков будут выступать рок-группы, лучшие диджеи, все это после окончания игры будет проходить на стадионе "Динамо", - сказала она и добавила, что победителей и участников турнира ждут специальные подарки.

Настоящий футбольный кинофестиваль состоится в рамках турнира, поделился Латыпов. "Мы сегодня открывает кинофестиваль "Кино & Футбол" в "Англетере" совместно с Фондом кино - это будет первый фестиваль, посвященный футболу. Сегодня показываем фильм Кена Лоуча "В поисках Эрика", 5 июля к нам приезжает Данила Козловский, который представит фильм "Тренер", 12 июля мы показываем французский фильм "Как мальчишки", который посетят представители консульства Франции, института искусства Франции", - сказал он и добавил, что традицию кинофестивалей планируют продолжить на Евро-2020.

Диджей Мила Рубио прервала свой европейский тур специально для того, чтобы сыграть для сборных болельщиков. "Специально для этого турнира я написала двухчасовой микс, который отражает музыкальные направления 15 стран, участвующих в турнире. В перерыве надеюсь очень подбодрить команды, у меня сегодня два выхода. Конкретно на стадионе с болельщиками не работала, играю, в основном, в Барселоне, Ибице, на Майорке, для меня это большая честь выступать для команд", - поделилась она с корр. ТАСС.

Игра ради игры

Как поделился с ТАСС игрок сборной болельщиков России Влад, попасть на турнир было его мечтой. "Я в прошлом году участвовал в похожем мероприятии во время Кубка конфедераций, тогда уже было известно о турнире во время чемпионата, это было моей мечтой целый год - попасть в сборную. Любительским футболом занимаюсь со школы, участвую в турнирах", - сказал он.

Австралиец Ник, который в пятницу также боролся за выход в плей-офф, начал свой тур по Европе с визита в Россию. "Я впервые в России, мне очень понравилось в Москве, я восхищен метро, очень красивое, люди доброжелательные. Я занимаюсь любительским футболом 15 лет, со мной связались, и я решили попробовать поиграть в футбол с людьми из разных стран", - рассказал он.

Студентка Алена пришла на игру поддержать своего друга. "У меня играет друг в сборной Китая. Чемпионат мира для России - это ново и здорово, иностранцы видят, что мы открытая страна, что у нас тепло. Болеть буду за своего друга и его команду", - поделилась она с корр. ТАСС.

Игра болельщиков прошла при солнечной погоде. Те команды, которые не смогли пройти в плей-офф, не расстроились, ведь в субботу они смогут побороться за утешительный приз - Кубок клуба болельщиков сборной России Russia unites.

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