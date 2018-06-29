Футболисты Суарес и Кавани не чувствуют взаимную конкуренцию в сборной Уругвая

Суарес отметил, что в Сочи непростые погодные условия, однако позднее начало матча против португальцев и возможный дождь способны помочь сборной Уругвая

"Конечно, мы давно друг друга знаем, более десятка лет мы вместе находимся в национальной сборной. Соперничества нет, мы оба играем за Уругвай и будем делать все, что можно, для победы. Мы стремимся обеспечить команде дальнейшее продвижение вперед, никакого личного соперничества нет", - сказал Суарес.

Кавани и Суарес являются основными форвардами сборной Уругвая, они приняли участие во всех трех матчах команды на чемпионате мира 2018 года - против команд Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0). Нападающие забили по голу в ворота команды России, Суарес также отличился в матче с саудовцами.

Сборная Уругвая с девятью очками заняла первое место в группе А и в субботу проведет матч 1/8 финала ЧМ-2018 против португальцев. Встреча начнется на сочинском стадионе "Фишт" в 21:00 мск.

"Игра очень важная, завтрашний матч будет сложным. Нам важно будет сконцентрироваться только на том, что будет завтра, мы хотим спокойно подготовиться к этому матчу, нам поможет все, что было накоплено раньше. Конечно же, я лучше себя чувствую по сравнению с началом турнира, потому что первый матч был в некотором смысле разочаровывающим. После матча начинаешь думать о нем, разговаривать с тренером и другими игроками, потом уже, может быть, не нужна какая-то дополнительная мотивация, а мотивацию на завтра я ощущаю сполна и соответствующим образом готовлюсь, завтра вы все увидите на поле", - отметил Суарес.

"Возможно, дождь нам поможет"

Суарес, выступающий на клубном уровне за испанскую "Барселону", отметил, что не видит ничего особенного в противостоянии с португальским форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду в играх национальных сборных. "Если говорить о соперничестве с Роналду, то клубный уровень - это совершенно другое. Сейчас у нас чемпионат мира, и мы работаем на нашу национальную сборную, все постараются отдать все для нашей победы", - заверил Суарес.

Футболист отметил, что в Сочи непростые погодные условия, однако позднее начало матча и возможный дождь способны помочь сборной Уругвая. "Может быть, завтра будет сильная влажность и высокая температура, в такую погоду сильнее устаешь. Конечно, это сложно для игроков, но можно предположить, что к вечеру температура снизится, к тому же прогнозируется дождь. Возможно, это нам поможет", - сказал Суарес.