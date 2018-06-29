Жара ожидается в Нижнем Новгороде в день матча 1/8 финала ЧМ между Хорватией и Данией

По данным ГУ МЧС по области, с 30 июня по 2 июля температура воздуха в регионе составит 30 - 32 градуса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Жаркая погода ожидается в Нижнем Новгороде в день матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Дании, который пройдет 1 июля. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"С 30 июня по 2 июля местами по Нижегородской области и городу Нижний Новгород ожидается жара 30 - 32 градуса. Кроме того, ожидается высокая [4 класс], в южных районах чрезвычайная [5 класс] пожароопасность лесов и торфяников", - говорится в сообщении.

Жаркая погода наблюдается в городе с конца прошлой недели, температура воздуха превышает климатическую норму.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа, предстоит игра 1/8 финала и четвертьфинал.