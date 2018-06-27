Затишье перед матчем ЧМ в Нижнем Новгороде скрашивают экскурсии и предсказания тапира

Центр города по-прежнему оживлен, однако иностранцы среди прохожих встречаются редко - они разъехались поддерживать любимые сборные в другие города

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Затишье перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде скрашивают экскурсии, выступления уличных артистов и новые предсказания тапира Клеопатры из местного зоопарка. Ближайшая игра пройдет на стадионе "Нижний Новгород" 1 июля, встретятся сборные Хорватии и Дании. Центр города по-прежнему оживлен, однако иностранцы среди прохожих встречаются редко - они разъехались поддерживать любимые сборные в другие города. Оставшиеся предпочитают брать экскурсии, в основном пешеходные, чтобы была возможность останавливаться и фотографироваться на видовых площадках или на фоне достопримечательностей. Как рассказывают экскурсоводы, самыми востребованными становятся маршруты по "парадному городу" и "тихим улочкам", а также променад по набережной.

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Власти отмечают увеличение туристического потока в дни чемпионата на 20%, но цифры пока предварительные, сообщил в пятницу журналистам директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Алексей Алехин. В целом за весь 2017 год экскурсионный поток в регион, по его данным, составил 2,5 млн человек. С сегодняшнего дня для всех желающих открыта выставка "История российского дизайна 1917-2017". Это первая экспозиция в истории современной России, на которой представлены образцы отечественного дизайна трех периодов: конструктивизма (1917 - начало 1930-х годов), становления и развития системы советского дизайна (1950-1980) и современности (1990-2017). "На выставке показано много разработок, которые были созданы советскими дизайнерами, но не стали производиться. Большое количество разработок оставалось в то время нереализованным. Мы рады, что сейчас растет интерес к этой теме не только среди профессионалов, но и у широкой аудитории", - сказала на церемонии открытия куратор выставки, генеральный директор Московского музея дизайна Александра Санькова. Оракул Клеопатра Также гости города посещают зоопарк "Лимпопо", где обитает тапир-оракул Клеопатра. Это травоядное животное из отряда непарнокопытных и любимица юных посетителей зоопарка. Клеопатра угадала почти все исходы матчей чемпионата, которые проходят в Нижнем Новгороде.

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