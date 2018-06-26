Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор отметил 65-летие в Ессентуках

Нигерийские футболисты не смогли выйти в плей-офф и в пятницу покинули тренировочную базу

"В Ессентуках нам понравилось, здесь очень доброжелательные и приветливые люди, прекрасная природа, минеральные источники",- отметил Рор, слова которого приводит пресс-служба.

ПЯТИГОРСК, 29 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Нигерии, которая во время чемпионата мира три недели тренировалась в Ессентуках, Гернот Рор отметил свое 65-летие в городе-курорте. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации города.

Нигерийские футболисты не смогли выйти в плей-офф и в пятницу покинули тренировочную базу. Провожали спортсменов с песнями и подарками. На встречу перед отъездом приехал министр физкультуры и спорта края Роман Марков и глава города Ессентуки Александр Некристов.

"Вечер перед отъездом совпал с юбилеем Рора, в честь 65-летия глава Ессентуков вручил ему папаху и коллекционный кинжал с пожеланиями дальнейших спортивных побед. Команда Нигерии подарила ему "счастливый" мяч, два раза побывавший в воротах сборной Исландии на волгоградском матче с автографами команды", - сообщает пресс-служба.

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира в Ставропольском крае построили пять тренировочных площадок: по одной в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове, и две - в Железноводске, которые после чемпионата передадут местным властям для организации спортивной работы. Общая стоимость строительных работ составила 790 млн рублей, из них 635 млн - средства федерального бюджета.