В посольстве уточнили, что с 30 июня по 1 июля в Сочи будет работать временное консульство, в которое граждане Уругвая могут обратиться по любым вопросам, в том числе и связанными с потерей документов

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Матч 1/8 чемпионата мира по футболу между командами Уругвая и Португалии, который пройдет в Сочи 30 июня, собираются посетить около 6 тыс. болельщиков из Уругвая. Об этом в пятницу ТАСС рассказали в посольстве Уругвая в России по телефону.

Около сорока человек встретили сборную Уругвая по футболу у отеля команды в Сочи

"Если матч с командой России посетило около 3 тыс. уругвайцев, то на матче со сборной Португалии ожидается вдвое больше болельщиков", - сказали в посольстве Уругвая.

В посольстве уточнили, что с 30 июня по 1 июля в Сочи будет работать временное консульство, в которое граждане Уругвая могут обратиться по любым вопросам, в том числе и связанными с потерей документов. "О работе консульства извещены все граждане Уругвая", - добавили в посольстве.

После побед над командами Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0) сборная Уругвая с девятью очками заняла первое место в группе A. Победитель игры между уругвайцами и португальцами в четвертьфинале чемпионата мира встретится с сильнейшей командой пары Франция - Аргентина, которая проведет свой матч 30 июня в Казани, начало - 17:00 мск.