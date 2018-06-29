Сборная Бразилии по футболу провела тренировку в Сочи без Косты и Марсело

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной Бразилии, кроме защитника Марсело и полузащитника Дугласа Косты, приняли участие в тренировке команды в Сочи в пятницу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Занятие прошло на стадионе "Юг-Спорт" в Сочи, где бразильцы тренируются во время чемпионата мира. Коста провел занятие по индивидуальной программе, футболист из-за травмы задней поверхности бедра рискует пропустить остаток чемпионата. Марсело в предыдущем матче против команды Сербии (2:0) был вынужденно заменен на 10-й минуте, при этом футболист затем рассказал, что его повреждение оказалось несерьезным.
Защитник сборной Бразилии Данило, ранее получивший травму ягодичной мышцы и пропустивший матчи против костариканцев (2:0) и сербов, принял участие в пятничной тренировке. Вместе с остальными полевыми игроками он выполнил комплекс разминочных упражнений, а также начал работу с мячом. Голкиперы сборной Бразилии в это время занимались с тренером вратарей.
Бразильцы по итогам группового этапа с семью очками заняли первое место в группе Е. Помимо побед над сборными Коста-Рики и Сербии, команда Бразилии сыграла вничью со швейцарцами (1:1). Бразильцы проведут матч 1/8 финала чемпионата против сборной Мексики 2 июля в Самаре, начало - 17:00 мск.