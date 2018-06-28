Куртуа: cборная Бельгии по футболу должна показать, что готова стать чемпионом мира

Вратарь заявил, что прекрасно понимает разочарование второго голкипера Симона Миньоле, которого главный тренер Роберто Мартинес не включил в стартовый состав на матч с английской командой

"Честно говоря, я бы перед началом турнира никак не подумал, что сборная Англии займет второе место в группе. Перед началом матча было достаточно разговоров о том, что команды будут биться не за лидерство в группе, а за второе место и более легкую сетку в плей-офф. Все это не больше чем зависть тех, кто ничего не добился и может лишь притворяться экспертом, ведь сейчас той же Англии надо пройти Колумбию. Нам надо готовиться к 1/8 финала против Японии, но уже сейчас нужно держать в голове, что на стадии 1/4 финала мы можем сыграть с бразильцами, и нашей сборной в ближайших двух матчах нужно будет показать всем, что мы готовы стать чемпионами", - сказал Куртуа.

Также вратарь заявил, что прекрасно понимает разочарование второго голкипера Симона Миньоле, которого главный тренер Роберто Мартинес не включил в стартовый состав на матч с английской командой. "Я прекрасно понимаю разочарование Миньоле, ведь когда играют практически вторыми составами, то ты очень надеешься выйти на поле, но англичане тоже не меняли вратаря. Это решение тренера и я никак не могу на него повлиять, возможно, оно было принято для того, чтобы не сбивать ритм. Перед игрой меня спросили о моем самочувствии, а когда я ответил, что оно положительное, то меня включили в стартовый состав", - отметил вратарь.

Куртуа был горд играть с капитанской повязкой

Голкипер добавил, что был горд играть с капитанской повязкой в матче против англичан. "Я крайне счастлив, что мы победили сборную Англии, ведь для меня нет понятия поражение или ничья. Хотелось бы также сказать, что для меня была огромная гордость играть с капитанской повязкой в матче чемпионата мира против такого сильного соперника как команда Англии. Теперь это не только добавит мне уверенности, но и мотивирует на новые свершения", - сказал Куртуа.

В матче 1/8 финала сборная Бельгии встретится с командой Японии, ставшей второй в группе H. Матч пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону, начало - 21:00 мск.

"Япония - это хорошая и сильная команда. Да, возможно у них нет ни одной звезды мирового уровня, зато у них есть тактическое и единое целое, а также настрой на борьбу на все 120 минут и даже больше. Мы ожидаем крайне сложной игры, ведь соперник выйдет на матч против нашей сборной, как на последний в своей жизни. Мы добились большого прогресса на тактическом уровне и 2 июля приложим все усилия, чтобы победить", - заключил Куртуа.