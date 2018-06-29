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29 июня, 17:52
Болельщикам из США было распределено больше всех билетов на матчи ЧМ среди иностранцев
Кубок чемпионата мира по футболу
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Всего гражданам США было распределено 97 439 билетов

ТАСС, 29 июня. Больше всего билетов на матчи чемпионата мира 2018 года по футболу среди иностранных граждан было распределено болельщикам из США. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Всего гражданам США было распределено 97 439 билетов. Также в первую десятку стран по этому показателю входят Бразилия (74 803), Германия (71 687), Колумбия (68 667), Мексика (65 023), Аргентина (61 153), Перу (46 212), Китай (42 968), Австралия (37 130) и Англия (34 235). Болельщикам из России был распределен 1 117 921 билет.

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Матчи группового этапа чемпионата мира в общей сложности посетило 2 178 894 зрителя при средней посещаемости стадионов 45 394 зрителя. Средняя заполняемость стадионов составила 98%.

Последние матчи группового этапа прошли 28 июня, раунд плей-офф стартует 30 июня. Чемпионат мира завершится 15 июля, финальный матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники".

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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