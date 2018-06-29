Болельщикам из США было распределено больше всех билетов на матчи ЧМ среди иностранцев

Всего гражданам США было распределено 97 439 билетов

ТАСС, 29 июня. Больше всего билетов на матчи чемпионата мира 2018 года по футболу среди иностранных граждан было распределено болельщикам из США. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Всего гражданам США было распределено 97 439 билетов. Также в первую десятку стран по этому показателю входят Бразилия (74 803), Германия (71 687), Колумбия (68 667), Мексика (65 023), Аргентина (61 153), Перу (46 212), Китай (42 968), Австралия (37 130) и Англия (34 235). Болельщикам из России был распределен 1 117 921 билет.