Пик перевозок пришелся на 24 июня, когда поезда перевезли более 26 тыс. болельщиков, сообщили в пресс-службе РЖД

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Бесплатные поезда перевезли более 213,5 тыс. футбольных болельщиков во время группового этапа чемпионата мира. C 12 июня поездки совершили 487 бесплатных поездов, сообщает в пятницу пресс-служба РЖД.

29 июня в рейс отправляются еще 26 поездов для болельщиков. Они перевезут свыше 14 тыс. человек между городами, принимающими матчи. Пик перевозок пришелся на 24 июня, когда 45 бесплатных поездов перевезли более 26 тыс. болельщиков.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.