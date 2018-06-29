Работа парков и фан-зоны ЧМ-2018 в Москве будет ограничена из-за непогоды

В субботу в столице прогнозируют сильные дожди c грозами

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Фан-зона на Воробьевых горах, парки и зоны уличной торговли будут работать 30 июня с ограничениями из-за непогоды, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"К сожалению, штормы и ураганы в Москве уже не редкость. На завтра есть штормовое предупреждение. Дождь, гроза и ветер до 20 м/с. Для вашей безопасности в городе вводятся ограничения в работе парков, уличной торговли и временные ограничения в работе фан-зоны на Воробьевых горах", - написал он.

Ранее сообщалось, что 30 июня в Москве будет жарко, 26-28 градусов тепла, однако ожидаются сильные дожди с грозами, а также ветер до 15-20 м/с. 1 июля - 25-27 градусов, дожди с грозами и сильный ветер. В начале рабочей недели дожди не прекратятся: 2 июля ожидаются 21-26 градусов тепла и кратковременные осадки, 3 июля - 19-24 градуса тепла и небольшой дождь.