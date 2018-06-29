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29 июня, 17:49
Более 200 тыс. болельщиков посетили Саранск за время ЧМ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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По словам губернатора региона Владимира Волкова, это предварительные цифры, так как при подсчетах не учитывались болельщики, приехавшие из других регионов России на личном транспорте

САРАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира по футболу в Саранске прошли в штатном режиме, без существенных недочетов. Об этом сообщил ТАСС глава Мордовии Владимир Волков.

"Все прошло в штатном режиме и с точки зрения организации, и, я думаю, с точки зрения восприятия самого чемпионата. Важно, как воспринимают чемпионат наши болельщики, игроки, наши гости, жители республики. Все довольны этим праздником", - сказал Волков.

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По его словам, в дни матчей Саранск посетили от 50 до 60 тыс. человек. "Всего это чуть более 200 тыс. человек", - добавил Волков, уточнив, что это предварительные цифры, так как в подсчетах не учитывались болельщики, приехавшие на личном транспорте из других регионов России.

Волков добавил, что проведение ЧМ позволит привлечь в республики миллиардные инвестиции. "Во время чемпионата я встречался с председателем правительства Португалии, с послами, которые были здесь, с деловыми людьми, в том числе из Японии. Мы будем смотреть, какие вклады последуют в экономику Мордовии, какой будет инвестиционная составляющая, но, я думаю, речь будет идти о миллиардах рублей", - сказал глава республики.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. На стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске состоялись четыре матча группового этапа. 16 июня сыграли сборные Дании и Перу (1:0), 19 июня японцы обыграли колумбийцев со счетом 2:1, 25 июня португальцы провели матч с иранскими футболистами (1:1) а 28 июня тунисцы одержали победу над панамцами со счетом 2:1.

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