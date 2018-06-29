Сотни фанатов встретили Месси в Казани песнями и его портретами

Сборная Аргентины сыграет с командой Франции в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Аргентины прилетела в Казань в пятницу. Латиноамериканская сборная сыграет с командой Франции 30 июня в матче 1/8 финала чемпионата мира на стадионе "Казань-Арена".

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Сотни болельщиков из разных стран встретили капитана сборной Аргентины Лионеля Месси у гостиницы в центре Казани, передает корр. ТАСС с места события.

Болельщики, среди которых были не только аргентинцы, но и жители Китая, Казахстана, Южной Кореи и России встречали своего кумира громкими возгласами: "Месси, Аргентина". Перед въездом в гостиницу фанаты повесили большие портреты с изображением футболиста, надписями "Месси, мы всегда с тобой".

Но самыми громкими, пожалуй, были соотечественники именитого футболиста. Они пели аргентинские песни, попивая латиноамериканский горячий напиток - матэ.

В Казани прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). На "Казань-Арене" еще пройдут игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).