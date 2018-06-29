Футболист Хедира признался, что не мог спать после вылета сборной Германии с ЧМ-2018

Сборная Германии заняла последнее место в группе F, проиграв в своем третьем матче на турнире сборной Южной Кореи

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Полузащитник итальянского "Ювентуса" и сборной Германии по футболу Сами Хедира признался, что очень тяжело воспринял вылет команды с чемпионата мира и не мог уснуть. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

В среду сборная Германии проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2 и, заняв последнее в группе F, впервые в своей истории не смогла выйти в плей-офф мирового первенства.

"Я честно пытался заснуть, но постоянно просыпался - ужасная ночь. Я чувствовал боль, было невыносимо осознавать, что турнир будет длиться еще две недели, а мы возвращаемся обратно в Германию. Мне очень жаль всех фанатов, которые очень нас поддерживали. Сейчас тот момент, когда я просто хочу извиниться", - сказал Хедира.

"Есть вещи, которые невозможно объяснить. Например, почему я настолько ужасно провел игры на этом чемпионате мира, хотя до него был в отличной форме. Я отыграл свой лучший сезон в Турине, забил девять мячей и очень хорошо выступил в Лиге чемпионов. Мне необходимо разобраться в причинах провала, на это потребуется какое-то время", - добавил футболист.

Хедира является воспитанником немецкого "Штутгарта". В системе клуба он выступал с 1995 по 2010 годы. В сезоне-2006/07 футболист забил победный мяч во встрече последнего тура против "Энерги", благодаря которому его команда стала чемпионом Германии. В составе немецкой сборной Хедира выступает с 2009 года, сыграв за это время 75 матчей и забив 7 мячей.