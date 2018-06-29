Японские тележурналисты в музее донского казачества узнали, чем отличается катана от шашки

Матч 1/8 финала ЧМ-2018, в котором встретятся сборные Японии и Бельгии, пройдет на "Ростов-Арене" 2 июля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Представители японской телекомпании STV, приехавшие в Ростов-на-Дону для освещения матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Японии и Бельгии, во время съемки своего сюжета об этом городе в культурно-выставочном центре-музее "Донская казачья гвардия" узнали о том, чем японская катана отличается от казачьей шашки. Об этом рассказала ТАСС директор центра- музея Ирина Романова.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018, в котором встретятся сборные Японии и Бельгии, пройдет на "Ростов-Арене" 2 июля.

"Сегодня днем к нам приходил глава российского представительства японской телекомпании STV Ёкоути Икума вместе с двумя своими коллегами, - сообщила Романова. - Они хотят сделать сюжет о Ростове-на-Дону и оперативно показать его по японскому телевидению в преддверии матча с командой Бельгии, чтобы еще больше подогреть интерес к этой игре".

"Нашим гостям было интересно практически все, - продолжила собеседница ТАСС. - Реконструктор Олег Добровольский из военно-исторического клуба "Казачья слава" продемонстрировал представителям японской телекомпании приемы казачьей фланкировки (искусства владения саблей - прим. ТАСС), что привело их в восторг. Особенно наших гостей заинтересовала тема сходства и отличий казачьей шашки и японской катаны, и наш реконструктор все им рассказал: как складываются в ножны это оружие, как наносится удар".

Романова отметила, что центр "Донская казачья гвардия" уникален тем, что в нем посетители имеют возможность подержать в руках настоящую боевую саблю, которой более 200 лет, выстрелить из пистолета времен Первой мировой войны. "Гости оценили масштабы нашей коллекции и в ответ спрашивали у нас, что мы знаем о японских самураях, а наши ребята все им рассказали", - сказала директор центра.

У донского казака и японского самурая немало общего

"Воинское сословие на Дону - это казаки, элита дореволюционного войска России. Японские самураи - это тоже сословие, сын самурая становится самураем. То же самое и у нас - сын казака становится казаком. Мы проводили общие параллели, что нас связывает с этой далекой страной", - заметила Романова.

На прощание гости выпили чай с донскими травами и попробовали кофе, сваренное старым гвардейским способом.