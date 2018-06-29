Офицеры допинг-контроля прибыли в расположение сборной России по футболу

В пятницу стало известно, что с начала чемпионата мира было проведено более 2700 допинг-тестов

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Представители допинг-контроля Международной федерации футбола (ФИФА) прибыли в расположение сборной России в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба сборной в Twitter .

На базу в Новогорск приехали представители допинг-контроля из ФИФА. Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией! pic.twitter.com/DJc9cQ50RG

"На базу в Новогорск приехали представители допинг- контроля из ФИФА. Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией", - говорится в сообщении.

В пятницу стало известно, что с начала чемпионата мира было проведено более 2700 допинг-тестов. Каждый из футболистов, принимающих участие в турнире, сдавал допинг- тест хотя бы один раз. Ни одного положительного результата допинг-тестов не выявлено.

В воскресенье сборная России сыграет с командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира в Москве на стадионе "Лужники".