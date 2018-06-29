Льорис считает, что надежная игра французов в обороне является ключом к победе на ЧМ-2018

В трех матчах группового этапа чемпионата мира французы пропустили один гол

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Французской сборной на чемпионате мира по футболу в России необходимо в первую очередь сосредоточиться на игре в обороне, что позволит команде выступить как можно успешнее. Такое мнение на пресс- конференции высказал капитан сборной Франции Уго Льорис.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции начнется в субботу в 17:00 мск.

"Что касается групповой стадии турнира, то оборона нашей команды и правда была прочной, поэтому в игре сборной Франции не стоит искать лишь негатив. Перед турниром говорилось, что для успеха в турнире нам нужна сильная оборона, как у других сборных Франции, которые ранее добивались высоких результатов. При этом мы не должны останавливаться на достигнутом и продолжать стремиться к совершенству", - сказал Льорис.

"Нам надо полагаться на коллективную силу, на прочность в обороне. У нас в атаке немало молодых талантливых игроков, которые могут сделать разницу. Наша команда на многое способна, и мы хотели бы продолжить наше увлекательное путешествие", - добавил голкипер сборной.

В частности, по словам капитана французской сборной, большие ожидания в атаке команда возлагает на Антуана Гризманна. "Это выдающийся футболист, он провел великолепный чемпионат Европы [2016 года], и в том же духе он хотел бы провести чемпионат мира. Он начал скромно с точки зрения статистики, но он сконцентрирован на победе, нам нужны его индивидуальные качества, чтобы помочь нам одержать победу", - отметил он.

Сборная Франции заняла первое место в группе C, где также выступали команды Дании (0:0), Перу (1:0) и Австралии (2:1).