Российские и испанские болельщики проведут матч в Парке футбола на Красной площади

Сборные России и Испании сыграют в 1/8 финала чемпионата мира 1 июля в московских "Лужниках"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Товарищеский футбольный матч между российскими и испанскими болельщиками состоится в Парке футбола на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Посольства болельщиков".

Встреча состоится 1 июля. Главной целью проведения матча является развитие и укрепление дружеских отношений между Россией и Испанией. Мероприятие пройдет в рамках международного проекта "Фан-посольства на чемпионате мира 2018 года" при поддержке Российского футбольного союза, посольства Испании в России, "Фан-посольства России" и организации "Футбольные болельщики Европы".