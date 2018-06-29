Российские и испанские болельщики проведут матч в Парке футбола на Красной площади

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Товарищеский футбольный матч между российскими и испанскими болельщиками состоится в Парке футбола на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Посольства болельщиков".
Встреча состоится 1 июля. Главной целью проведения матча является развитие и укрепление дружеских отношений между Россией и Испанией. Мероприятие пройдет в рамках международного проекта "Фан-посольства на чемпионате мира 2018 года" при поддержке Российского футбольного союза, посольства Испании в России, "Фан-посольства России" и организации "Футбольные болельщики Европы".
Парк футбола работает на Красной площади каждый день с 10:00 до 22:00 мск. Вход на территорию парка свободный. Посетители могут принять участие в конкурсах, а также попробовать забить гол "Робокиперу", проверить меткость на футбольных симуляторах "Бомбардир" или "Быстропас", а также спастись от жары в павильоне "Зима", где все города, где проходят матчи, представлены ледовыми скульптурами.
Сборные России и Испании сыграют в 1/8 финала чемпионата мира 1 июля в московских "Лужниках", начало - 17:00 мск.