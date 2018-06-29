Сборная Аргентины прибыла в Казань на матч ЧМ-2018 с командой Франции

Встреча Франция - Аргентина состоится 30 июня, начало - 17:00 мск

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу прибыла в Казань, где проведет матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Франции. Об этом сообщает пресс-служба аргентинской сборной.

Почему сборная России может преподнести сюрприз в плей-офф ЧМ

Сборная Аргентины заняла второе место в группе D, набрав четыре очка в трех матчах. Французы с семью очками стали победителями группы C.

В Казани прошли четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). На "Казань- Арене" еще пройдут игра 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).