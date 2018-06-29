"Картонный Хавьер" и его друзья передадут свой автобус уральскому музею после ЧМ-2018

Транспортное средство пополнит экспозицию Музея военной техники Уральской горно-металлургической компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Прославившийся на весь мир своей картонной копией мексиканский болельщик Хавьер, а также друзья, с которыми он путешествует по России на автобусе, согласились передать транспортное средство в Музей военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в Свердловской области. Автобус передадут после чемпионата мира по футболу, сообщили в пятницу в пресс-службе УГМК.

"Сегодня "автобусные болельщики" из Мексики посетили музей военной и автомобильной техники в Верхней Пышме. На вопрос отдадут ли они свой автобус в музейный комплекс, болельщики ответили: "Почему бы и нет. У нас есть определенные договоренности насчет него - после нашего путешествия должны доставить его в Мексику, а оттуда уже готовы передать его вам в музей", - говорится в сообщении пресс-службы УГМК.

Гостям из Мексики показали музей и рассказали об истории мирового автомобилестроения. "Также они попробовали себя в роли шоферов - после экскурсии гостям дали поуправлять кабриолетом "Победа" 1950-х", - отмечается в сообщении.

Ранее в интернете стал популярен футбольный болельщик Хавьер, которого жена не отпустила в Россию на чемпионат мира по футболу, но друзья сделали его картонный портрет в натуральную величину, назвали "картонным Хавьером" и стали возить с собой на все матчи на автобусе. Позже настоящий Хавьер присоединился к друзьям в путешествии по России.

В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу: Египет-Уругвай (15 июня), Франция-Перу (21 июня), Япония-Сенегал (24 июня) и Мексика- Швеция (27 июня).