Эрнандес не сможет помочь сборной Франции в матче с аргентинцами на ЧМ

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Франции по футболу Люка Эрнандес по причине травмы не сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер французской команды Дидье Дешам.
Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции начнется в субботу в 17.00 мск.
"Все хорошо, ему удалось избежать серьезной травмы. Однако его все еще беспокоит небольшое мышечное повреждение, поэтому завтра он не сыграет", - сказал Дешам.
Эрнандес, выступающий за мадридский "Атлетико", принял участие во всех трех матчах сборной Франции на групповом этапе, где команда заняла первое место. Аргентинцы в своей группе уступили первую строчку хорватам.