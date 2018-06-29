Эрнандес не сможет помочь сборной Франции в матче с аргентинцами на ЧМ

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции начнется в субботу в 17.00 мск

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Франции по футболу Люка Эрнандес по причине травмы не сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер французской команды Дидье Дешам.

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции начнется в субботу в 17.00 мск.