Дешам: игра Месси непредсказуема, но сборная Франции постарается его нейтрализовать

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции начнется в субботу в 17:00 мск в Казани

Матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции начнется в субботу в 17:00 мск в Казани. В составе французской команды шесть футболистов, как и Месси ("Барселона"), выступают в испанском чемпионате.

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Капитана аргентинской сборной Лионеля Месси отличает то, что его действия на футбольном поле непредсказуемы, однако сборная Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира постарается не дать ему создать опасных моментов. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер французской команды Дидье Дешам.

"Конечно, это не минус, что у нас есть такие игроки, но это не означает, что мы автоматически получаем преимущество. Если они играли против него, это еще не означает, что это позволит его полностью обезвредить. Месси - это Месси, которого отличает его талант. Он способен небольшим движением изменить ситуацию на поле, он непредсказуем, в этом часть его уникальности", - сказал Дешам.

"У Месси 127 матчей за сборную за плечами, десятки голов. Главное - нейтрализовать его, но он способен небольшим усилием изменить результат игры. У нас есть несколько вариантов того, чтобы ограничить его влияние на игру сборной Аргентины", - добавил специалист, отметив, что в аргентинской сборной есть и другие, не менее опытные игроки.

Вместе с тем главный тренер французской сборной отметил, что надеется на успешную игру нападающего команды Антуана Гризманна. "Нам потребуется, чтобы он сыграл на высшем уровне, и он сделает все необходимое для этого", - заявил он.