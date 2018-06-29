ФИФА еще не решила, кто из арбитров покинет ЧМ после окончания группового этапа

Чемпионат мира обслуживают 35 главных арбитров, 63 лайнсмена и 13 видеопомощников главного арбитра

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) пока еще не определила, кто из судей больше не будет обслуживать матчи чемпионата мира в России. Об этом журналистам сообщил глава судейского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Массимо Бузакка.

Чемпионат мира обслуживают 35 главных арбитров, 63 лайнсмена и 13 видеопомощников главного арбитра. Россия представлена на турнире главным арбитром Сергеем Карасевым и его помощниками Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным, которые обслуживали матч группы С Австралия - Перу (0:2).