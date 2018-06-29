ФИФА еще не решила, кто из арбитров покинет ЧМ после окончания группового этапа

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) пока еще не определила, кто из судей больше не будет обслуживать матчи чемпионата мира в России. Об этом журналистам сообщил глава судейского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Массимо Бузакка.
Чемпионат мира обслуживают 35 главных арбитров, 63 лайнсмена и 13 видеопомощников главного арбитра. Россия представлена на турнире главным арбитром Сергеем Карасевым и его помощниками Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным, которые обслуживали матч группы С Австралия - Перу (0:2).
"Мы очень довольны работой судей. Позже мы проведем анализ и дадим оценку работе каждого арбитра. Мы будем честны, как тренеры с игроками. Пока мы еще не решили, кто уедет, а кто останется на турнире", - сказал Бузакка.
Групповой этап завершился 28 июня.