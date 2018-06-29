Коллина не исключил, что переговоры судей при использовании VAR будут доступны зрителям

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина не исключил, что переговоры судей при принятии решений с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR) будут доступны для болельщиков. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Чемпионат мира в России - первый крупный турнир сборных, на котором используется VAR. Система позволяет влиять на решения в спорных моментах: при нарушении правил при забитом мяче, в эпизодах с назначением пенальти, при ошибочном удалении и ошибках в определении игрока, нарушившего правила. Команда видеоассистентов может порекомендовать главному арбитру в поле просмотреть спорный эпизод, как и арбитр может попросить помощь VAR.
"Не могу прогнозировать будущее, но [транслирование переговоров] возможно. Мы в ФИФА это продумаем. Сейчас рано об этом говорить, чтобы научиться бегать, надо сначала научиться ходить. Если бы все знали, как принималось решение, игра была бы прозрачнее", - сказал Коллина.
Заместитель генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан считает, что данную задумку будет непросто осуществить. "Очень сложно на чемпионате мира давать такие переговоры в эфир из-за большого количества языков. Возможно, это реально организовать на внутренних соревнованиях, но на чемпионате мира это сложно чисто технически", - сказал функционер.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Финал турнира состоится 15 июля.