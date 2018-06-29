ФИФА во время ЧМ-2018 получила жалобу на систему видеоповторов только от сборной Бразилии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) во время чемпионата мира получила только одну жалобу на работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) - от Бразильской конфедерации футбола. Об этом на брифинге в московских "Лужниках" сообщил глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.
Представители сборной Бразилии подали жалобу после матча первого тура группового этапа против команды Швейцарии (1:1). Игра состоялась 17 июня в Ростове-на-Дону, главным арбитром работал мексиканский судья Сесар Рамос. По словам Коллины, ФИФА не получала других жалоб по применению системы VAR.
"Об этом писали СМИ, но информация шла не от ФИФА, а от федераций. Мы получили жалобу от бразильской федерации и дали им прозрачные разъяснения", - сказал Коллина.
Специалист отметил, что судейский комитет ФИФА не ощущает на себе давления. "Мы очень аккуратно относимся к мониторингу всего того, что происходит на поле. Мы знаем практически все инциденты, которые произошли в 48 матчах [группового этапа]. Если говорить о давлении, то мы никакого давления на себе не ощущаем, ведь судья выходит на поле, чтобы лучшим образом выполнить задачу", - добавил Коллина.
Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня, плей-офф турнира начнется 30 июня. Мировое первенство завершится 15 июля.