ФИФА во время ЧМ-2018 получила жалобу на систему видеоповторов только от сборной Бразилии

Представители сборной Бразилии подали жалобу после матча первого тура группового этапа против команды Швейцарии (1:1)

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) во время чемпионата мира получила только одну жалобу на работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) - от Бразильской конфедерации футбола. Об этом на брифинге в московских "Лужниках" сообщил глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Представители сборной Бразилии подали жалобу после матча первого тура группового этапа против команды Швейцарии (1:1). Игра состоялась 17 июня в Ростове-на-Дону, главным арбитром работал мексиканский судья Сесар Рамос. По словам Коллины, ФИФА не получала других жалоб по применению системы VAR.