ФИФА: судьи привыкли быть главными на поле, из-за этого порой им сложно обращаться к VAR

Чемпионат мира в России - первый крупный турнир сборных, на котором используется VAR

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Судьи привыкли самостоятельно принимать решения, порой им сложно обращаться к системе видеопомощи арбитрам (VAR) во время чемпионата мира по футболу. Такое мнение журналистам высказал глава судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина.

Чемпионат мира в России - первый крупный турнир сборных, на котором используется VAR. Система позволяет влиять на решения в спорных моментах: при нарушении правил при забитом мяче, в эпизодах с назначением пенальти, при ошибочном удалении и ошибках в определении игрока, нарушившего правила. Команда видеоассистентов может порекомендовать главному арбитру в поле просмотреть спорный эпизод, как и арбитр может попросить помощь VAR.