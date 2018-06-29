ФИФА: система видеопомощи арбитрам работает на ЧМ-2018 близко к идеалу

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что на данный момент зафиксировано 335 проверенных с помощью VAR инцидентов

"VAR не идеальна, но 99,3% верных решений - это то, что очень близко к идеалу", - сказал Коллина. "Нас беспокоило время, которое тратится на просмотр эпизодов. Но игрового времени стало больше, чем [на чемпионате мира 2014 года] в Бразилии. Судьи стали точнее при подсчете добавленного времени", - добавил он.

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) считает работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года близкой к идеалу. Об этом на брифинге в московских "Лужниках" сообщил глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

По ходу ЧМ-2018 из 24 пенальти семь были назначены после применения VAR, еще два пенальти были отменены после просмотра видеоповтора. "Число пенальти возросло. Однако лишь семь поставлены после видеопросмотров. Так что это возрастание связано не только с VAR", - отметил Коллина.

"Мы зафиксировали 335 проверенных с помощью VAR инцидентов (в это число входят все голы), в среднем получилось 6,9 эпизода за матч. 3,2 желтых карточки за игру - абсолютно на уровне клубных международных и внутренних соревнований. Три красные карточки доказывают, что уважение игроков было на уровне", - сказал Коллина.

ФИФА удивлена некоторыми вопросами от команд во время ЧМ

Коллина рассказал, что представители ФИФА были удивлены некоторыми обращениями команд - участниц ЧМ-2018 по ходу турнира. "Мы немного удивлены некоторыми вопросами за время 48 матчей, это касается дополнительных объяснений для тренеров. Мы не получали никаких запросов до чемпионата мира, но получили их во время турнира. Это нас удивило", - отметил специалист.

"Хотел бы поблагодарить игроков и тренеров, было прекрасное сотрудничество с судьями как на поле, так и за его пределами. Было несколько встреч до чемпионата мира, потом у нас было совещание по прибытии всех 32 команд. На всех совещаниях мы обсуждали изменения правил игры, а также толкование правил. Мы должны были поделиться инструкциями, чтобы все говорили на одном языке, неудивительно, что пока все проходит очень хорошо", - заключил Коллина.