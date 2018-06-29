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29 июня, 16:01
Головин вошел в десятку лучших футболистов группового этапа ЧМ-2018 по мнению Telegraph
Александр Головин
© Сергей Бобылев/ТАСС
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В четверг на мировом первенстве завершился групповой этап

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Британская газета Telegraph включила полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Александра Головина в список десяти лучших игроков группового этапа чемпионата мира в России. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

В четверг на мировом первенстве завершился групповой этап. Сборная России первый раз в новейшей истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков по итогам группового этапа, обыграв команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и уступив сборной Уругвая (0:3), Головин принял участие в двух встречах, забив один мяч и сделав две голевые передачи. Головин занимает в списке Telegraph девятое место.

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"Сборная России, возможно, спустилась с небес на землю после поражения от команды Уругвая, однако нельзя отрицать того, что в первых двух играх она была превосходна. Ни один игрок россиян не сделал больше передач на этом турнире, чем Головин. Можно отметить Дениса Чернышева, но Головин - лучший в России в техническом плане, и ему всего 22 года. Его сравнивают с Андресом Иньестой, и теперь у него есть возможность доказать, что эти сравнения объективны", - говорится в статье.

Помимо российского футболиста в список попали следующие футболисты: Лука Модрич (Хорватия), Гарри Кейн (Англия), Эден Азар (Бельгия), Филиппе Коутиньо (Бразилия), Криштиану Роналду (Португалия), Андреас Гранквист (Швеция), Диего Годин (Уругвай), Ромелу Лукаку (Бельгия), Алиреза Бейнраванд (Иран).

Головин выступает за московский ЦСКА с осени 2012 года. Его дебют за основную команду состоялся 4 сентября 2014 года в 1/16 финала Кубка России против дзержинского "Химика" (2:1). В чемпионате России полузащитник дебютировал 14 марта 2015 года, выйдя на замену на 72-й минуте матча против "Мордовии". В прошедшем сезоне чемпионата России полузащитник провел 27 матчей, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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