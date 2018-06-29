Болельщики высоко оценили вклад волонтеров в организацию чемпионата мира по футболу

Для Екатеринбурга, Волгограда, Саранска и Калининграда чемпионат мира завершился, там прошли по четыре матча группового этапа турнира

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Болельщики из разных стран высоко оценили работу волонтеров, которые принимают участие в организации чемпионата мира по футболу в России. Для Екатеринбурга, Волгограда, Саранска и Калининграда чемпионат мира завершился, там прошли по четыре матча группового этапа турнира.

В Екатеринбурге было задействовано более 2000 волонтеров. Около 800 городских волонтеров работали в аэропорту, на железнодорожном вокзале, а также помогали гостям Екатеринбурга на улицах. Более 1200 волонтеров оргкомитета занимались организацией в фан-зонах и на "Екатеринбург-Арене".

Сенегальский болельщик был удивлен радушием, с которым его встретили в Екатеринбурге. "Я был очень удивлен, - сказал фанат из Сенегала. - Мне понравился аэропорт, меня встретили волонтеры, они рассказали, как добраться до города и до моего отеля. Все время было очень много полиции, это мне очень понравилось, обязательно вернусь сюда еще раз после чемпионата мира".

Японский болельщик отметил, что мог рассчитывать на помощь волонтеров в любой точке Екатеринбурга. "Я, конечно же, обратил внимание и был очень удивлен тому, как много молодежи, насколько много волонтеров по городу, - сказал японец. - И, кстати, как много полиции. Видно, как подготовились, и мы очень благодарны".

Шведские болельщики поблагодарили волонтеров за отзывчивость. "Русские люди были очень добры и приветливы к нам, - сказал швед. - Волонтеры прекрасны, мы хотели бы поблагодарить их за прекрасную работу. Некоторые говорят на английском очень хорошо, был один парень, очень нам помог в поезде".

В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира Египет - Уругвай (0:1), Франция - Перу (1:0), Япония - Сенегал (2:2), Мексика - Швеция (0:3).

Волонтеры в Волгограде развеяли мифы о "хмурых русских"

В Волгограде состоялся матч заключительного тура группового этапа между сборными Саудовской Аравии и Египта (2:1). Саудовские болельщики, приехавшие на эту игру, отметили дружелюбие волонтеров. "Волонтеры были очень полезными и вежливыми, - сказал саудовец. - Они очень дружелюбные, помогают, подсказывают и инструктируют всех кому нужна помощь".

Японские болельщики, посетившие матч Япония - Польша (0:1) рассказали, что волонтеры идеально знают город. "Они мне очень помогли, - сказал японец про волонтеров. - Если потеряешься на улице, они всегда объяснят, как можно пройти. Объясняют, где фан-фест, где можно поесть".

Матчей сборной Бразилии в Волгограде не было, но болельщики из этой страны все равно приехали в город. "Волонтеры очень добрые, дружелюбные люди, - сказал бразилец. - Я всегда думал, что русские - очень хмурый народ, со строгими лицами, и был крайне удивлен, когда видел волонтеров, других людей, какие они жизнерадостные, веселые и гостеприимные. Я обязательно вернусь в Россию, кроме зимы, в любое время, но не зимой".

Бразильцы рассказывают, что свою помощь иностранцам готовы предложить не только волонтеры. "Волонтеры старались отвечать на любой вопрос, каким бы сложным он ни был, - сказал бразилец. - На самом деле не только волонтеры, а все люди в городе одинаково хорошо относятся к нам. Пытаются помочь, показать город, показать, где можно поесть".

В Волгограде также прошли матчи Тунис - Англия (1:2), Нигерия - Исландия (2:0).

Интернациональная команда волонтеров в Саранске

На стадионе "Мордовия-Арена" было задействовано более 1300 волонтеров. Помимо россиян в команду добровольцев в Саранске вошли граждане 30 стран. Более 20 волонтеров из Латинской Америки помогали в работе с испаноговорящими болельщиками.

Египетский волонтер Мохаммед Граб рассказал, что его ожидания от участия в организации чемпионата мира полностью оправдались. "Египет боролся за Кубок мира, а это очень сильно мотивировало лично меня, чтобы быть на таком крупном международном событии, - объяснил Граб. - Россия очень красивая страна, и город Саранск очень красивый, для меня большое удовольствие быть здесь и участвовать во всем происходящем в роли волонтера. У меня были очень большие ожидания, и они уже сполна оправдались, Саранск был очень хорошо подготовлен".

Болельщик из США сказал, что наслаждался футболом в Саранске. "Прекрасно провели время, - сказал американец. - Мы ни о чем другом не думаем, как о том, чтобы насладиться футболом, и Саранск - это то место, где хочется остаться".

Репортер агентства Associated Press Бретт Мартел отметил, что волонтеры помогли упростить его работу. "Большое спасибо волонтерам, что сделали мое пребывание в Саранске проще. Я впервые здесь, и меня так хорошо направляли, это позволило мне экономить время и снизить уровень стресса, полностью концентрируясь на своей работе. Они очень дружелюбные, и мне очень нравилось, что они рассказывали о своей жизни здесь, они сработали фантастически хорошо и безукоризненно".

В Саранске прошли матчи Перу - Дания (0:1), Колумбия - Япония (1:2), Иран - Португалия (1:1), Панама - Тунис (1:2).

Калининградские волонтеры прекрасно говорят по-английски

Калининград посетило большое количество иностранных болельщиков, и все они отмечали высокий уровень английского языка волонтеров. "Я считаю деятельность волонтеров очень важной, видите ли, мы все из Испании, и мы не говорим по- русски, но большинство может говорить на английском, хотя этот язык не так сильно распространен в России, - сказал испанский болельщик Алехандро Родригес. - А волонтеры нам помогают дойти до стадиона или найти другие направления. Я считаю, что это очень важно для тех, кто прибывает в Россию".

"Волонтеры нам очень помогли еще в аэропорту, очень приятные ребята, - сказал другой болельщик из Испании Корколес Сифуэнтес Луис. - Помогли добраться до отеля, предложили нам карту и путеводитель на испанском, были очень дружелюбны с нами, организовали живой коридор "дай пять". Я считаю, что такие волонтеры очень полезны и очень нужны на подобных мероприятиях. Они нам помогли, и все говорили на английском, и я считаю необходимым такие волонтерские группы в странах, где мало людей говорят на английском".

Марокканский болельщик Туими-Бенджеллоун Амин считает, что волонтеры создают положительный имидж России. "По- моему, люди здесь очень доброжелательные и готовы всегда прийти на помощь, - сказал марокканец. - Волонтеры всем помогают ориентироваться в городе, рядом со стадионом, все время и везде нас радостно приветствуют и у меня только положительные впечатления от них, и они создают очень положительный имидж России".

Калининград принял матчи Хорватия - Нигерия (2:0), Сербия - Швейцария (1:2), Испания - Марокко (2:2), Англия - Бельгия (0:1).