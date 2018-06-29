Ибрагимович: чемпионат мира по футболу в России отлично организован

Ранее Ибрагимович побывал на чемпионате мира в рамках спонсорской программы партнера ФИФА

СТОКГОЛЬМ, 29 июня. /ТАСС/. Шведский футболист Златан Ибрагимович отметил высокий уровень организации чемпионата мира по футболу в России. Об этом он в пятницу заявил в интервью шведской газете Aftonbladet. "Все хорошо организовано. Я поднимаю русским вверх большой палец. Они действительно отлично справляются", - отметил он.