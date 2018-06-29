Ибрагимович: чемпионат мира по футболу в России отлично организован

СТОКГОЛЬМ, 29 июня. /ТАСС/. Шведский футболист Златан Ибрагимович отметил высокий уровень организации чемпионата мира по футболу в России. Об этом он в пятницу заявил в интервью шведской газете Aftonbladet.
"Все хорошо организовано. Я поднимаю русским вверх большой палец. Они действительно отлично справляются", - отметил он.
36-летний нападающий выступает за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Лос- Анджелес Гэлакси". Ранее он побывал на чемпионате мира в рамках спонсорской программы партнера ФИФА.
Ибрагимович уверен, что сборная Швеции способна выиграть чемпионата мира. "Они [игроки сборной] потрясающие, они далеко пойдут и смогут победить. Я горжусь тем, что я швед, я завоевал мир, теперь Швеция завоевывает мир", - сказал он.
Ибрагимович считает, что матч 1/8 финала чемпионата мира Швеция - Швейцария будет непростым для обоих соперников. "Каждому, кто играет против Швеции, будет трудно. Я думаю, что все об этом знают, - полагает он. - Я думаю, это будет непростой матч, европейская схватка".