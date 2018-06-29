Роналду на граффити в Казани бросил вызов Месси по числу голов на ЧМ

В пятницу в столице Татарстана состоялось открытие граффити Месси, который днем позже в составе своей национальной сборной должен будет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира с французами

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Граффити в Казани с изображением Криштиану Роналду к приезду его главного конкурента последних лет в борьбе за личные награды и рекорды Лионеля Месси дополнилось вымышленной фразой португальца, в которой он бросает тому вызов по числу голов на чемпионате мира в России, передает корреспондент ТАСС с места событий. В пятницу в столице Татарстана состоялось открытие граффити Месси, который днем позже в составе своей национальной сборной должен будет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира с французами. Шестиметровое изображение капитана аргентинской команды появилось рядом с граффити Роналду, которые были созданы год назад к приезду португальской сборной в Казань на матч Кубка конфедераций.