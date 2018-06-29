Роналду на граффити в Казани бросил вызов Месси по числу голов на ЧМ

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Граффити в Казани с изображением Криштиану Роналду к приезду его главного конкурента последних лет в борьбе за личные награды и рекорды Лионеля Месси дополнилось вымышленной фразой португальца, в которой он бросает тому вызов по числу голов на чемпионате мира в России, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В пятницу в столице Татарстана состоялось открытие граффити Месси, который днем позже в составе своей национальной сборной должен будет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира с французами. Шестиметровое изображение капитана аргентинской команды появилось рядом с граффити Роналду, которые были созданы год назад к приезду португальской сборной в Казань на матч Кубка конфедераций.
"Я забил 4 гола. Сможешь превзойти это, Лео?" - так можно перевести с английского фразу, которой художники дополнили изображение Роналду.
Дело в том, что на счету португальца уже четыре забитых мяча на чемпионате мира, в то время как Месси забил только один гол.
Роналду и Месси являются ведущими футболистами двух испанских клубов - "Реала" и "Барселоны", которые практически каждый год соперничают за победу в национальном чемпионате. Также Роналду и Месси в последние 10 лет конкурируют за "Золотой мяч", который вручается лучшему игроку мира.
Сборная Португалии также пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, в котором сыграет с уругвайцами.