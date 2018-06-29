Дворкович: матч бразильцев и мексиканцев станет жемчужиной чемпионата мира по футболу

Матч Бразилия - Мексика пройдет 2 июля в Самаре, начало игры в 17:00 мск

"По сетке немного скучно выглядит матч Швеция - Швейцария, но, кто знает, может, они выдадут лучшую игру. Конечно, матч Бразилия - Мексика будет жемчужиной", - сказал Дворкович.

На нынешнем турнире лучшую игру показывают сборные Бразилии, Хорватии и Бельгии, отметил Дворкович. "Сборная Бельгии, которой по турнирному положению встреча была не так важна, все равно играла. Англичане в матче с ними играли аккуратно, я был на этой игре, там все было видно невооруженным взглядом", - сказал он.

Бывший вице-премьер рассказал, что далеко не все болельщики команд, уже завершивших свое выступление на турнире, покинули Россию.

"У всех есть право, имея Fan ID, находиться в нашей стране без визы определенное время. Я знаю, что болельщики некоторых стран, которые уже выбыли из соревнований, остаются в России, и это хорошо - они гуляют, смотрят окрестности. Если мы как хозяева улыбаемся и ведем себя по- доброму, то и гости будут вести себя также. Если и есть конфликты, то это единичные случаи, которые нивелируются самими болельщиками или службами безопасности", - подчеркнул он.