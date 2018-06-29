Граффити высотой 6 м с портретом Месси нарисовали в Казани

Работу выполнили представители творческого объединения "Супернова"

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Граффити, на которых изображен футболист Лионель Месси, появились в Казани к приезду аргентинской сборной на матч 1/8 финала чемпионата мира с командой Франции рядом с изображением португальца Криштиану Роналду - его главного конкурента в борьбе за личные награды и рекорды последних лет, передает корреспондент ТАСС.

Сборная Аргентины прибудет в столицу Татарстана в пятницу, накануне матча с французами, поселится команда в отеле, из окон которого открывается вид на граффити с Роналду.

"Я и как мэр, и как болельщик жду приезда Месси. Пусть Казань для него станет счастливым городом, а следующим мы очень хотели бы видеть Неймара и других звезд мирового футбола. Я с удовольствием предоставлю место под изображение Неймара, которого мы очень хотим здесь видеть, а дальше - под новые имена, новые звезды, которые зажгутся на нашей прекрасной футбольной арене "Казань-Арена", - сказал журналистам мэр Казани Ильсур Метшин, который приехал на открытие граффити.

Площадь граффити составила 60 кв. м - 6 метров в высоту и 10 метров в ширину. Работу выполнили представители творческого объединения "Супернова" Дмитрий Кудинов и Дмитрий Чалов (оба - из Казани), а также Андрей Топоров и Сергей Акрамов (оба - из Екатеринбурга).

Сейчас в Казани создано около 50 объектов уличного искусства, в числе которых и оформленные в футбольной тематике фасады зданий. Помимо граффити с изображением Роналду, ранее в Казани появились граффити с защитником команды "Рубин" Русланом Камболовым и полузащитником "Спартака" и сборной СССР Игорем Нетто.

Роналду и Месси являются ведущими футболистами двух испанских клубов - "Реала" и "Барселоны", которые практически каждый год соперничают за победу в национальном чемпионате. Также Роналду и Месси в последние 10 лет конкурируют за "Золотой мяч", который вручается лучшему игроку мира. Сборная Португалии также пробилась в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с уругвайцами. Роналду на турнире в России отличился четыре раза, Месси поразил ворота соперника один раз.