В Самаре в преддверии матча ЧМ-2018 Бразилия - Мексика пройдет бразильский карнавал

Танцевальные парады пройдут около 1,2 км по пешеходной улице Куйбышева маршрутом от площади Революции до Струковского сада

САМАРА, 29 июня. /ТАСС/. Настоящий бразильский карнавал планируется устроить на улицах в центре Самары в преддверии встречи сборных Бразилии и Мексики, которая состоится на "Самара-Арене" 2 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации Самары.

"В Самаре 30 июня и 1 июля состоятся грандиозные танцевальные парады в честь чемпионата мира по футболу. 2 июля на стадионе "Самара-Арена" встретятся сборные Бразилии и Мексики, поэтому главной темой станут латиноамериканские танцы. Организаторы обещают устроить настоящий бразильский карнавал: девушки в нарядах из перьев, чирлидинг, оркестр, барабанщики", - говорится в сообщении.