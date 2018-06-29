Ерохин: у футболистов сборной России нет расслабленности после выхода в плей-офф ЧМ

Сборная России ведет подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании на базе в подмосковном Новогорске

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России остается максимально мотивированной после выхода в плей-офф чемпионата мира по футболу. Об этом полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал журналистам. Сборная России ведет подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании на базе в подмосковном Новогорске.