Ерохин: у футболистов сборной России нет расслабленности после выхода в плей-офф ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Сборная России остается максимально мотивированной после выхода в плей-офф чемпионата мира по футболу. Об этом полузащитник сборной России Александр Ерохин рассказал журналистам.
Сборная России ведет подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании на базе в подмосковном Новогорске.
"В команде нет успокоенности после выхода из группы на чемпионате мира, - отметил полузащитник. - Готовимся, как и к остальным матчам, но при этом понимаем, что в предстоящей встрече будет решаться все. Поэтому мы выйдем на поле с полной концентрацией".
Ерохин подчеркнул, что не испытывает страха переде предстоящей игрой. "Определенное волнение, как и перед каждым матчем, естественно, присутствует. Но это даже не волнение, а азарт. А вот страха точно нет, поскольку перед стартом матча шансы на победу у каждой команды изначально равны", - сказал Ерохин.
Матч Испания - Россия пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники".