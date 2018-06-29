Сборные Франции и Аргентины не будут тренироваться на "Казань-Арене" перед матчем ЧМ

Встреча между командами Аргентины и Франции пройдет 30 июня, начало встречи - в 17:00 мск

КАЗАНЬ, 29 июня. /ТАСС/. Сборные Франции и Аргентины не будут проводить предматчевые тренировки на "Казань-Арене", на которой в субботу состоится их очная встреча в рамках 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА), аргентинцы отказались от тренировки на казанской арене, в то время как французы еще на групповом этапе воспользовались возможностью провести на ней занятие.

Встреча между командами Аргентины и Франции пройдет 30 июня, начало встречи - в 17:00 мск.

"Сборная Аргентины предпочла провести предматчевую тренировку сегодня утром на своей базе в Московской области. У нее было право сделать это на "Казань-Арене", но она предпочла не пользоваться им. Предматчевая тренировка на стадионе - не обязательное условие, в отличие от участия в пресс-конференции", - сообщили в пресс-службе.