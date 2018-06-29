Дзюба готов встать в ворота, если матч ЧМ-2018 Россия - Испания дойдет до серии пенальти

Матч Испания - Россия пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники"

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба выразил готовность встать в ворота, если матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Испании дойдет до серии пенальти. Об этом Дзюба рассказал журналистам, комментируя информацию о появившемся в СМИ списке пенальтистов сборной Испании на матч 1/8 финала.

Дзюба не считает, что появление этого списка говорит о том, что испанцы рассчитывают дотянуть в матче до серии пенальти. "Думаю, они как большие профессионалы отрабатывают все варианты развития событий. И если дойдет до серии пенальти, то нервничать, думаю, будут и испанцы, так как это лотерея. Кто его знает, может и в ворота встану, все-таки на тренировках отрабатывал", - сказал с улыбкой Дзюба.

В трех матчах группового раунда Дзюба забил два мяча и отметился одной голевой передачей.

Матч Испания - Россия пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники".