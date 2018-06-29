Сорокин: гостеприимная атмосфера и эмоции людей являются главным итогом ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и проходит в 11 городах России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главным результатом чемпионата мира по футболу 2018 года является гостеприимная атмосфера в России и положительные эмоции гостей страны. Такое мнение на медиабрифинге в московских "Лужниках" высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и проходит в 11 городах России. На прошедшие 48 игр группового этапа в общей сложности было реализовано более 2,6 млн билетов.

"Мы готовились к большому количеству гостей, к гостеприимной атмосфере, города готовились показать свою самобытность. Но есть и отношение людей - его не организуешь и не купишь. У нас масса историй, которые говорят - россияне подлинно рады гостям. Например, когда болельщик из Перу приехал не в ту квартиру в Екатеринбурге, и [местные жители] оставили его у себя", - сказал Сорокин.