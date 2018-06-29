Дзюба назвал игру с испанцами "матчем жизни" для футболистов сборной России

Матч Испания - Россия пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники"

"Может, для испанцев эта игра является будничной, то для нас это матч жизни, - сказал нападающий. - Нам нужно умереть на поле, сыграть на 200-300%, и только тогда у нас появятся шансы. И сейчас все наши мысли с связаны только с тем, чтобы показать свою лучшую игру".

"Для всей нашей команды предстоящая игра является главной в карьере, - добавил он. - Мы понимаем, что подобное больше никогда с нами не произойдет. Это домашний чемпионат мира, на котором мы впервые за 32 года вышли из группы. И теперь мы хотим сотворить маленькое чудо".

Дзюба уверен, что испанцы будут играть в 1/8 финала более сконцентрировано, чем в групповом раунде, где они пропустили пять мячей в трех матчах. "Они остаются одним из фаворитов турнира, несмотря на проблемы в играх группового раунда, - считает форвард. - Думаю, сборная Испании будет действовать намного агрессивнее и сконцентрированное. Нам же надо запастись терпением и дожидаться своих моментов".

В трех матчах группового раунда Дзюба забил два мяча и отметился одной голевой передачей.