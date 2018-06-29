Сорокин: на чемпионате мира по футболу не было ни одного инцидента в плане безопасности

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня и завершится 15 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу в России проходит без происшествий с точки зрения безопасности. Об этом на медиабрифинге в московских "Лужниках" сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Мы неоднократно говорили, что у нас прочная система безопасности, привлекавшая все компетентные организации в стране, - отметил Сорокин. - Пока она срабатывала, не было ни единого инцидента в плане безопасности. Что касается вопросов терроризма, это не в моей компетенции".

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Безопасность участников и гостей чемпионата мира обеспечивают представители 35 стран.