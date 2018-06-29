РФС: в рекомендации не тренироваться в "Лужниках" перед матчем ЧМ нет дискриминации

Ранее о такой рекомендации ФИФА сообщил пресс-атташе российской сборной Игорь Владимиров, назвав это обычной практикой

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Рекомендация сборной России не тренироваться в "Лужниках" перед матчем 1/8 финала чемпионата мира не содержит дискриминации со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом журналистам заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Ранее о такой рекомендации ФИФА сообщил пресс-атташе российской сборной Игорь Владимиров, назвав это обычной практикой. По его словам, это сделано для того, чтобы уравнять условия для обеих команд, учитывая, что сборная России играла в "Лужниках", а испанцы - нет.