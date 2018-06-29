РФС: в рекомендации не тренироваться в "Лужниках" перед матчем ЧМ нет дискриминации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Рекомендация сборной России не тренироваться в "Лужниках" перед матчем 1/8 финала чемпионата мира не содержит дискриминации со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом журналистам заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.
Ранее о такой рекомендации ФИФА сообщил пресс-атташе российской сборной Игорь Владимиров, назвав это обычной практикой. По его словам, это сделано для того, чтобы уравнять условия для обеих команд, учитывая, что сборная России играла в "Лужниках", а испанцы - нет.
"Я знаю точно, что у наших ребят боевой настрой. Они передали огромный привет исполкому, болельщикам и сказали, что будут биться насмерть, - сказал Анохин. - Пустили тренироваться или нет - никакой дискриминации в этом нет. Когда нам сложнее, то нам, в общем-то, и лучше от этого".
"Практически не сомневаюсь, что сможем обыграть испанцев. Мы настроены очень серьезно, тренерский штаб продумал план на игру, поэтому все будет нормально", - добавил Анохин.
Матч сборных России и Испании пройдет 1 июля, начало игры в 17:00 мск.