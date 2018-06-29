Сорокин: Россия готова принять британских политиков, если они решат посетить ЧМ-2018

Ранее в Великобритании заявили, что страна не будет представлена на чемпионате мира по футболу в России ни членами королевской семьи, ни официальной делегацией

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия готова принять британских политиков, если они изменят свое решение и захотят посетить чемпионат мира по футболу. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. Ранее в Великобритании заявили, что страна не будет представлена на чемпионате мира по футболу в России ни членами королевской семьи, ни официальной делегацией.