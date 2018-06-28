ФИФА не намерена отказываться от критерия "фэйр-плей" при равенстве команд в таблице

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) считает справедливым критерий "фэйр-плей", который используется на чемпионате мира при ранжировании команд на групповом этапе при равенстве очков и разницы забитых и пропущенных мячей. Об этом на медиабрифинге в московских "Лужниках" заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
В четверг в заключительном матче группового этапа сборная Японии в Волгограде проиграла уже лишившейся шансов на выход из группы команде Польши (0:1), но это не помешало азиатской команде с четырьмя очками занять второе место в группе H и выйти в плей-офф чемпионата мира. Сенегальская команда, которая имела схожие показатели, оказалась ниже в таблице по так называемым очкам "фэйр-плей" - по меньшему количеству желтых и красных карточек.
"Поведение на футбольном поле тоже является частью игры, очевидно, что должны быть выигравшие и проигравшие. Критерий честной игры вполне ясен, он является неотъемлемой частью. Мы знаем, что здесь впервые используется это правило. Посмотрим, как оно будет работать, но пока мы не считаем нужным его менять", - сказал Смит.
За три матча группового этапа японские футболисты получили четыре желтые карточки, сенегальские - шесть, поэтому в таблице сборная Японии оказалась выше. Данное правило было введено в 2016 году и было применено впервые в истории чемпионатов мира.