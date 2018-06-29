ФИФА не выявила нарушений антидопинговых правил во время чемпионата мира

По ходу чемпионата мира ФИФА объявила о завершении расследования в отношении игроков сборной России, указав на отсутствие нарушений антидопинговых правил в российской команде

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Антидопинговая система Международной федерации футбола (ФИФА) работает исправно, нарушений в ходе чемпионата мира в России зафиксировано не было. Об этом на медиабрифинге в московских "Лужниках" сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Мы провели более 2700 тестов, каждый из футболистов хотя бы раз был проверен. Тестирование проводится на каждом матче, берутся пробы минимум четырех футболистов, после чего материалы отправляются в лабораторию в Швейцарии. Нарушений в ходе чемпионата мира не было. Наша программа работает, мы удовлетворены процессом", - сказал Смит.