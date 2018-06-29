Сорокин: все города, желавшие организовать площадку Фестиваля болельщиков ЧМ, сделали это

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Все российские города, которые хотели организовать площадку Фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу для массового просмотра матчей турнира, сделали это. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.