Футболист сборной России Ерохин сообщил, что полностью восстановился от травмы

Сборная России ведет подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании

Сборная России ведет подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата мира с командой Испании. Ерохин пропустил несколько занятий из-за травмы и в пятницу возобновил тренировки.

НОВОГОРСК /Московская область/, 29 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Ерохин полностью восстановился после повреждения стопы. Об этом он сообщил журналистам.

"Я полностью оправился от травмы, - подчеркнул он. - У меня было повреждение, которое не позволяло мне подойти в полной физической готовности к матчу. Но после необходимого перерыва возобновил тренировки".

Ерохин не провел ни одного матча на групповом раунде чемпионата мира.

Матч Испания - Россия пройдет 1 июля на московском стадионе "Лужники".