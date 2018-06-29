Сорокин: функционирование инфраструктуры ЧМ по футболу не вызвало ни одного нарекания

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Функционирование инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года в России не вызвало ни одного нарекания. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
В четверг завершился групповой этап чемпионата мира, в субботу пройдут первые матчи 1/8 финала турнира.
"Мы удовлетворены ходом чемпионата мира. Прекрасная обстановка, эмоции гостей и на стадионе, и вне. Инфраструктура прекрасно функционирует, ни одного нарекания, все работает хорошо. Матчи завершились в четырех городах, грустно немного, но турнир продолжается", - рассказал Сорокин.
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.