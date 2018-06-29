Сорокин: функционирование инфраструктуры ЧМ по футболу не вызвало ни одного нарекания

В четверг завершился групповой этап чемпионата мира, в субботу пройдут первые матчи 1/8 финала турнира

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Функционирование инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года в России не вызвало ни одного нарекания. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В четверг завершился групповой этап чемпионата мира, в субботу пройдут первые матчи 1/8 финала турнира.