ФИФА: матч между сборными Германии и Мексики на ЧМ пока собрал наибольшую телеаудиторию

Телевизионную трансляцию посмотрели порядка 215 миллионов людей во всем мире

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Матч между сборными Германии и Мексики собрал наибольшую телевизионную аудиторию на групповом этапе чемпионата мира в России. Об этом на пресс- конференции сообщил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Встреча состоялась 17 июня на стадионе "Лужники" и собрала 78 011 зрителей. Телевизионную трансляцию посмотрели порядка 215 миллионов людей во всем мире. Мексиканцы одержали победу со счетом 1:0.