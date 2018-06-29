ФИФА: матч между сборными Германии и Мексики на ЧМ пока собрал наибольшую телеаудиторию

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Матч между сборными Германии и Мексики собрал наибольшую телевизионную аудиторию на групповом этапе чемпионата мира в России. Об этом на пресс- конференции сообщил директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
Встреча состоялась 17 июня на стадионе "Лужники" и собрала 78 011 зрителей. Телевизионную трансляцию посмотрели порядка 215 миллионов людей во всем мире. Мексиканцы одержали победу со счетом 1:0.
"Матчи чемпионата мира были показаны в большом количестве стран. Самой рейтинговой стала игра между сборными Германии и Мексики. Она собрала аудиторию порядка 215 миллионов человек".
Чемпион мира 2014 года сборная Германии заняла последнее место в группе и завершила свое выступление на турнире. Мексиканская команда в 1/8 финала турнира сыграет с бразильцами 2 июля в Самаре.
Финал чемпионата мира состоится 15 июля на стадионе "Лужники".